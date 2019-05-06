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İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın ilk bebekleri dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında görkemli bir törenle İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Pres Harry ile dünyaevne giren Meghan Markle anne oldu. Haberi Buckingham Sarayı da doğruladı. Aile içindeki rahatsızlıklar nedeniyle sık sık magazin gündemine taşıdığımız Meghan'ın Buckingham Sarayı'nın da doğruladığı bilgiye göre çocuğunu dünyaya geldi. İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği hakkında bilgiler!

06.05.2019 17:29 - Son Güncelleme: 06.05.2019 17:34
İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!
İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın ilk bebekleri dünyaya geldi. Haberi Buckingham Sarayı da doğruladı.

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!
İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!


Bugün Türkiye saati ile 16.00'da Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan'ın doğum sancılarının sabah saatlerinde başladığı duyuruldu.

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!
İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!


Açıklamada Prens Harry'nin eşinin yanında olduğu belirtildi.

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!
İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!


Kraliyet ailesi de bebeğin doğumunu ve cinsiyetini sosyal medya hesaplarından böyle duyurdu.

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!
İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!


Ardından Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın ilk bebeklerini dünyaya getirdiği açıklandı. 3,2 kilo ağırlığında dünyaya gelen bebeğin ve Sussex Düşesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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