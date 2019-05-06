İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu! İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği!

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın ilk bebekleri dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında görkemli bir törenle İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Pres Harry ile dünyaevne giren Meghan Markle anne oldu. Haberi Buckingham Sarayı da doğruladı. Aile içindeki rahatsızlıklar nedeniyle sık sık magazin gündemine taşıdığımız Meghan'ın Buckingham Sarayı'nın da doğruladığı bilgiye göre çocuğunu dünyaya geldi. İşte Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği hakkında bilgiler!

06.05.2019 17:29 - Son Güncelleme: 06.05.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





