İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç’in sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan’ın partnerinin 9 yıllık eşi meğer...

Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç, kariyeriyle sık sık adından söz ettirirken özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösterdi. Camdaki Kız, Kalp Ağrısı, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu, özellikle kızı ve eşini kameralardan uzak tuttu. Ancak Selma Ergeç uzun bir aranın ardından önceki gün kızı Maya ile birlikte objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı ise kendine hayran bırakırken eşi de merak konusu oldu. Bakın Selma Ergeç kiminle evliymiş...