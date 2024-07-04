İnci Taneleri'nin Dilber'inde bikinili poz! Hazar Ergüçlü paylaştı ortalık yıkıldı

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da magazin dünyası sallıyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Hazar Ergüçlü sosyal medyadan olay pozlar paylaştı. Bikinisiyle kamera karşısına geçen İnci Taneleri'nin Dilber'i sosyal medyayı adeta yıktı...
İnci Taneleri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
İNCİ TANELERİ'NİN DİLBER'İ TATİLDE
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren yaptığı dansla sosyal medyanın dilinden düşmeyen İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü yine gündemde.
Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Hazar Ergüçlü sosyal medyadan olay paylaşımlar yaptı.