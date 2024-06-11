İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisiyle tatilde! Bikinisiyle sere serpe poz vermeye doyamadı! "Aman Azem görmesin..."

Yılmaz Eroğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü şimdilerde adeta kariyerinin altın çağını yaşıyor. Başarılı oyunculuğuyla milyonların takip ettiği Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da magazin dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Şimdilerde sevgilisiyle tatile çıkan Hazar Ergüçlü, bikinisiyle sere serpe poz vermeye doyamadı. İşte Hazar Ergüçlü'nün sevgilisiyle tatil pozları...