İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü annesinin kopyası çıktı! Görenlere 'Maşallah bu ne güzellik' dedirtti! Anne-kızın benzerliği...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, başrol olduğu 'İnci Taneleri' dizisiyle ekranlara başarılı bir şekilde geri döndü. Bugün yine Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Güven Kıraç, Kubilay Aka gibi isimlerle izleyiciyle buluşacak olan İnci Taneleri sosyal medyanın en çok konuşulanları olmayı başardı. İnci Taneleri dizisinin yıldızı Hazar Ergüçlü özel hayatı ile de merak konusu oldu. Hazar Ergüçlü'nün annesini görenler güzelliğine hayran kaldı. İşte benzerlikleri çok konuşulan Hazar Ergüçlü'nün annesi...