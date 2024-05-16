İnci Taneleri'nin başrolü Yılmaz Erdoğan'ın annesini daha önce gördünüz mü? Belçim Bilgin'in eski kayınvalidesi güzelliğiyle mest etti...

Her Perşembe günü ekrana gelen İnci Taneleri izleyicilerinden tam not almaya devam ediyor. Cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın (Yılmaz Erdoğan) yaşam mücadelesi ve geçmişiyle yüzleşmesi merkeze alınan dizide oyuncuların da özel hayatları bir hayli merak konusu oluyor. Bunlardan birisi de İnci Taneleriyle uzun zaman sonra ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan oldu. Peki 56 yaşındaki Yılmaz Erdoğan'ın annesini daha önce gördünüz mü? İşte Belçim Bilgin'in eski kayınvalidesi, İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın annesi...
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem oynadığı İnci Taneleri dizisi her Perşembe günü izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
NEHİR, AZEM İLE GÖRÜŞECEK Mİ?
Bugün ekranlara gelen bölümünde; Zahir'in dönüşü Dilber'i tedirgin etmiştir. Azem'in soruları ise Dilber'i bir kere daha sinirlendirir. Diğer taraftan düğün hazırlıkları yapan Nehir, ailesi konusunda sınanır. Kardeşi Cihan ile buluşan Nehir, babası Azem ile de görüşecek mi?
Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan dizi de oyuncularının özel hayatları da merak konusu olmaya devam ediyor.