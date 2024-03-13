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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan oğlanı büyüttü! Son hali annesi Belçim Bilgin’e benzetildi! “Oğlun çok yakışıklı maşallah...”

Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin ile gündeme geldi. İlk eşinden Berfin Erdoğan adında bir kızı olan ünlü oyuncunun, Belçim Bilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlunu için "Oğlun çok yakışıklı maşallah" yorumu yapıldı. Öte yandan Rodin annesi Belçim Bilgin'e benzetildi. İşte Yılmaz Erdoğan'ın biricik oğlu Rodin...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 15:19 Güncelleme 13 Mart 2024, 15:54
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan oğlanı büyüttü! Son hali annesi Belçim Bilgin’e benzetildi! “Oğlun çok yakışıklı maşallah...” 1

İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan oğlanı büyüttü! Son hali annesi Belçim Bilgin’e benzetildi! “Oğlun çok yakışıklı maşallah...” 2

Ünlü oyuncu, şimdi ise Belçim Bilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Rodin'le gündem oldu.

▶️ Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'e bakın!

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan oğlanı büyüttü! Son hali annesi Belçim Bilgin’e benzetildi! “Oğlun çok yakışıklı maşallah...” 3

İlk eşinden Berfin Erdoğan adında bir kızı olan ünlü oyuncunun, oğluyla yaptığı paylaşımları görenler hayran kaldı.

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