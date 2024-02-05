İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın ilk göz ağrısına bakın! Eski eşi Belçim Bilgin paylaştı! Berfin Erdoğan babasının kopyası...

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in paylaşımıyla gündem oldu. Bilgin, sosyal medya hesabında Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin Erdoğan'a yer verdi. Şimdilerde 28 yaşında olan Berfin Erdoğan güzelliğiyle dikkat çekerken babasıyla olan benzerliğiyle de çok konuşuldu. İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin'in son hali...