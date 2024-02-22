İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın ilk göz ağrısına bakın! Eski eşi Belçim Bilgin paylaşmıştı! Meğer baba-kız aynı filmde...

Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, ilk göz ağrısı Berfin Erdoğan'la gündeme geldi. Geçen günlerde Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in paylaşımında ortaya çıkan Berfin Erdoğan'ın hakkındaki bir gerçek ise ilk kez duyanları şaşırttı. Öte yandan şimdilerde 28 yaşında olan Berfin Erdoğan güzelliğiyle beğeni toplarken baba-kız benzerliği çok konuşuldu.