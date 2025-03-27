İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi için final kararı alındı. Peki dizi final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...
45. Bölümde Veda Edecek
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'İnci Taneleri' planlanan takvim doğrultusunda büyük bir değişiklik olmazsa 45. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanıyordu.
Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimler de yer alıyordu.
Yayın hayatına başladığı günden itibaren dikkat çeken proje, konuk oyuncularıyla da gündeme gelmişti.
Son Konuk Oyuncu Belli Oldu
Final bölümlerine yaklaşan 'İnci Taneleri'ne son olarak oyuncu Kamil Güler dahil olacak.
Güler'in, Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye' karakterinin eski eşi Koray rolüyle diziye katılacağı öğrenildi.
Final kararıyla birlikte dizinin hayranları gelişmeleri yakından takip ederken projenin kapanış bölümleri için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)