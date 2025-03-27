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İnci Taneleri'nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi için final kararı alındı. Yayın hayatında 37 bölümdür devam eden dizi, ekran serüvenini tamamlamaya hazırlanıyor. Kararın neden alındığına dair resmi bir açıklama yapılmazken 7 bölüm sonra izleyicilere veda edeceği belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 10:37 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 10:39
İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi için final kararı alındı. Peki dizi final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

45. Bölümde Veda Edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'İnci Taneleri' planlanan takvim doğrultusunda büyük bir değişiklik olmazsa 45. bölümüyle ekranlara veda edecek.

İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanıyordu.

İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimler de yer alıyordu.

İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Yayın hayatına başladığı günden itibaren dikkat çeken proje, konuk oyuncularıyla da gündeme gelmişti.

İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Son Konuk Oyuncu Belli Oldu

Final bölümlerine yaklaşan 'İnci Taneleri'ne son olarak oyuncu Kamil Güler dahil olacak.

İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Güler'in, Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye' karakterinin eski eşi Koray rolüyle diziye katılacağı öğrenildi.

İnci Taneleri’nin 3. sezonu iptal: Bileti kesildi 7 bölüm sonra final yapacak!

Final kararıyla birlikte dizinin hayranları gelişmeleri yakından takip ederken projenin kapanış bölümleri için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)