İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın kızı da ünlü çıktı! Gören inanamadı meğer bir dönem ekranlarda fırtınalar estirmiş…

İlk evliliğini Halil Ateşler ile yapan Yasemin Yalçın'ın bu evlilikten bir kız çocuğu getirdi. Ancak çift, Çift daha kızları doğmadan boşandı. Yasemin Yalçın, daha sonra ise ikinci evliliğini tiyatro oyuncusu İlyas İlbey ile yaptı ve bu evlilikten de bir kız çocuğu dünyaya getirdi.