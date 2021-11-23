İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın kızı da ünlü çıktı! Gören inanamadı meğer bir dönem ekranlarda fırtınalar estirmiş…
İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın'ın kızı da ünlü çıktı! İnce İnce Yasemince dizisiyle hafızalara kazınan ve canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle gönülleri fetheden Yasemin Yalçın, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olması üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. İki kız annesi olan Yalçın'ın büyük kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren güzeller güzeli kızı...
23.11.2021 00:26
- Son Güncelleme: 23.11.2021 00:26
İlk evliliğini Halil Ateşler ile yapan Yasemin Yalçın'ın bu evlilikten bir kız çocuğu getirdi. Ancak çift, Çift daha kızları doğmadan boşandı. Yasemin Yalçın, daha sonra ise ikinci evliliğini tiyatro oyuncusu İlyas İlbey ile yaptı ve bu evlilikten de bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Meslektaşı İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Yalçın, bu akşam Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı eğlence programına konuk oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yalçın'ın özellikle kızları merak edildi.
İşte Yasemin Yalçın'ın en az kendi kadar ünlü olan kızı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...