İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın kızı bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer bir dönem ortalığı kasıp kavurmuş...
İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programa konuk olmasının ardından gündeme geldi. 58 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan Yalçın'ın özellikle ailesi araştırıldı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın bir dönem ortalığı kasıp kavuran kızı...
27.05.2023 01:32 - Son Güncelleme: 27.05.2023 01:46
Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazındı.
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Yasemin Yalçın, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programa konuk olmasının ardından gündeme geldi.
Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.