İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı bakın kim çıktı! Büyük kızı meğer bir dönem ekranlarda fırtınalar estirmiş...

İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Küçük kızının babası İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Yalçın'ın anne-kız paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.