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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir hastalığı nedir milyonları şaşırttı!

90'lı yıllarda en fazla izlenen komedi programı olan İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı. İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın 'kaynana' rolüyle izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Yasemin Yalçın'ın usta oyunculuğu ve skeçlerde gösterdiği başarılı performans izleyicilerin hafızalarına kazındı. Yasemin Yalçın'ın son hali ise milyonları şaşırttı. İşte görenleri donup bırakan Yasemin Yalçın'ın inanılmaz. Yasemin Yalçın, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Oyuncu Demet Akbağ Konservatuardan arkadaşıdır. Kenter tiyatrosunda çalıştı. Bir çok film ve tiyatro oyunlarında görev aldı. Birçok film ve tiyatro oyunları bulunan oyuncudur.

08.06.2019 09:51 - Son Güncelleme: 08.06.2019 09:54
İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir milyonları şaşırttı!

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın'ın son halini gören hayranlarının dudakları uçukluyor. . 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir milyonları şaşırttı!

YASEMİN YALÇIN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yasemin Yalçın, on yıldan bu yana baş etmeye çalıştığı ve tıpta tedavisi bulunmayan Fibrominyenji(kas ve bağ dokusu hastalığı) nedeniyle hareketsiz kalmaya başladığını söylenmişti.

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir milyonları şaşırttı!

Hülya Avşar

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir milyonları şaşırttı!

Aydan Burhan

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir milyonları şaşırttı!

Ömer Dönmez

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