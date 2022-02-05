İnce belli fotoğrafına photoshop denmişti! Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir video çekti ki! ‘Ben izlerken utandım’
İnce belli fotoğrafına photoshop denmişti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde siyah büstiyeri ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamıştı. İnce beliyle dikkat çeken Tilki'nin fotoğrafa photoshop yaptığı iddia edilmişti. Tilki, bugün yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. Belinin ince olduğunu kanıtlamak için elinden gelen yapan şarkıcı, vücudunu çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. Tilki'nin ilginç videosu birçok kişinin tepkisini çekti. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları...
05.02.2022 01:41
- Son Güncelleme: 05.02.2022 01:46
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Aleyna Tilki'nin 'Açım açı' diye bağırdığı video, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.