İlknur Soydaş: Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibinden para almadım! İlknur Soydaş'ın yeni hali şaşırttı

İlknur Soydaş, bir kanalda yayınlanan magazin programına katıldı. 22 yıl önce Serdar Ortaç'ın Karabiberim adlı şarkısının klibinde tanıdığımız İlknur Soydaş, o klipten para almadığını söyledi. Serdar Ortaç'ı çok sevdiğini söyleyen Soydaş, Karabiberim şarkısından dışında Ortaç'ın iki klibinde daha bulunduğunu ancak onlardan para aldığını dile getirdi. O yıllar da alımlı ve güzel olan İlknur Soydaş'ın yeni halini görenler ise şaşırdı. Karabiberim'in yıldızı İlknur Soydaş'ın eski eşinin futbolcu Ozan Köprülü olduğunu öğrenenlerin ise ağzı açık kaldı. Peki, İlknur Soydaş kimdir?

01.02.2019 13:29 - Son Güncelleme: 01.02.2019 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





