İlker Kaleli'de aradığı aşkı bulamayan Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Havuz başında romantizm...
İlker Kaleli'de aradığı aşkı bulamayan Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Havuz başında romantizm yaşayan çift kameralara fena yakalandı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kendisine yöneltilen "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt veren Biran Damla Yılmaz, yeni aşkıyla ilk kez objektiflere yakalanmış oldu. İşte İlker Kaleli ile aşkı 1 ay süren Biran Dalma Yılmaz'ın yeni sevgilisi ile havuz başında romantizm yaşadığı anlar...
HAVUZ BAŞINDA ROMANTİZM...
İlker Kaleli'de aradığı aşkı bulamayan Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İlker Kaleli, geçtiğimiz yıl Emirgan'da Biran Damla Yılmaz'la görüntülenmiş ve o dönem aşk dedikoduları hakkında,"Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuşmuştu.
Tek başına havuz başında yürüyen Biran Damla Yılmaz, uzun süre telefonla konuştu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından gelen "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt veren Biran Damla Yılmaz, yeni aşkıyla ilk kez objektiflere yakalanmış oldu.