İlker Kaleli'de aradığı aşkı bulamayan Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Havuz başında romantizm...

İlker Kaleli'de aradığı aşkı bulamayan Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Havuz başında romantizm yaşayan çift kameralara fena yakalandı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kendisine yöneltilen "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt veren Biran Damla Yılmaz, yeni aşkıyla ilk kez objektiflere yakalanmış oldu. İşte İlker Kaleli ile aşkı 1 ay süren Biran Dalma Yılmaz'ın yeni sevgilisi ile havuz başında romantizm yaşadığı anlar...

03.06.2021 09:22 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





