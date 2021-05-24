İlker Kaleli sevgilisi Sıla'nın evinde fena yakalandı! Görüntülendiğini fark eden ikili apar topar kaçtı

İlker Kaleli sevgilisi Sıla'nın evinde fena yakalandı! Şarkıcı Sıla Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. 11 ay süren evlilik serüveninin ardından boşanan ikiliden Sıla hakkında geçtiğimiz aylarda oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk resmen belgelendi. İlker Kaleli, Sıla'nın sezonluk kiraladığı villada görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden İlker Kaleli ile sevgilisi Sıla apar topar evi terk etti.

24.05.2021 10:16 - Son Güncelleme: 24.05.2021 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





