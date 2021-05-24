İlker Kaleli sevgilisi Sıla'nın evinde fena yakalandı! Görüntülendiğini fark eden ikili apar topar kaçtı
İlker Kaleli sevgilisi Sıla'nın evinde fena yakalandı! Şarkıcı Sıla Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. 11 ay süren evlilik serüveninin ardından boşanan ikiliden Sıla hakkında geçtiğimiz aylarda oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk resmen belgelendi. İlker Kaleli, Sıla'nın sezonluk kiraladığı villada görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden İlker Kaleli ile sevgilisi Sıla apar topar evi terk etti.
24.05.2021 10:16
- Son Güncelleme: 24.05.2021 10:23
İlker Kaleli sevgilisi Sıla'nın evinde fena yakalandı! Görüntülendiğini fark eden ikili apar topar kaçtı... İşte aylar önce ortaya çıkan Sıla ile İlker Kaleli'nin aşk yuvası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...
Özel hayatıyla uzun süredir gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu.
11 aylık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi, Sıla ve Hazer Amani 15 dakika süren davayla tek celsede boşandı.
Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Sıla'nın İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü...
Son olarak kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Biran Damla Yılmaz ile kısa bir birliktelik yaşayan İlker Kaleli, Sıla'nın evinde görüldü.