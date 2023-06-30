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Haberler Magazin İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! “Bu pozlar olmadı...”

İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! “Bu pozlar olmadı...”

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen sene sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Görgüzel, mayolu pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerken ilk yorum Mehmet Ali Erbil'den geldi. İşte Selen Görgüzel'in o pozları...

takvim.com.tr
30.06.2023 09:14 - Son Güncelleme: 30.06.2023 09:14
İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! “Bu pozlar olmadı...”

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, geçen sene 8 yıllık eşi Hamdi Alkan ile yollarını ayırmıştı.

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İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! “Bu pozlar olmadı...”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Görgüzel, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine gündem oldu.

İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! “Bu pozlar olmadı...”

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Görgüzel, siyah mayosu ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! “Bu pozlar olmadı...”

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, Instagram kullanıcılarını ikiye böldü.

İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! “Bu pozlar olmadı...”

Bir sosyal medya kullanıcısı, Görgüzel'i fazla iddialı bularak "Bu pozlar olmadı" yorumunda bulundu.

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