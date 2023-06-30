İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! “Bu pozlar olmadı...”
Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen sene sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Görgüzel, mayolu pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerken ilk yorum Mehmet Ali Erbil'den geldi. İşte Selen Görgüzel'in o pozları...
30.06.2023 09:14 - Son Güncelleme: 30.06.2023 09:14