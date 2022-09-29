İlk yorum eski eşi Şevket Çoruh'tan geldi! "Çok güzelsiniz..." Yarım Elma'nın Goncası Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi!
Bir döneme damga vuran 'Yarım Elma' dizisiyle yıldızı parlayan Günay Karacaoğlu, şimdilerde Çağan Irmak imzalı 'Sevda Mecburi İstikamet' adlı filmde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
29.09.2022 09:28 - Son Güncelleme: 29.09.2022 09:28
Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide rol alan oyuncu Günay Karacaoğlu (51), bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünya evine girdi. Karacaoğlu, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başarılı oyuncuya gelen tebrik mesajları arasında ise eski eşi Şevket Çoruh dikkat çekti. İşte detaylar...
Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide boy gösteren Günay Karacaoğlu, üçüncü kez nikâh masasına oturdu.
ESKİ EŞTEN YORUM
Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh da nikah fotoğraflarına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.