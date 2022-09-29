İlk yorum eski eşi Şevket Çoruh'tan geldi! "Çok güzelsiniz..." Yarım Elma'nın Goncası Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi!

Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide rol alan oyuncu Günay Karacaoğlu (51), bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünya evine girdi. Karacaoğlu, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başarılı oyuncuya gelen tebrik mesajları arasında ise eski eşi Şevket Çoruh dikkat çekti. İşte detaylar...