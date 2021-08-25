İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci’nin eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı dizide bile rol almışlar...
İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci'nin eşi de oyuncu çıktı! Ünlü oyuncu Salih Bademci, başrolünü Özge Özpirinçci ile paylaştığı İlk ve Son dizisiyle gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı Salih Bademci'nin özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Oyuncunun özellikle, eşi merak konusu oldu. Bademci hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Salih Bademci'nin bir dönem aynı dizide rol aldığı kendisi gibi oyuncu olan eşi...
25.08.2021 20:12
- Son Güncelleme: 25.08.2021 20:12
Başrolünü Özge Özpirinçci ile paylaştığı İlk ve Son dizisiyle gündeme gelen Salih Bademci'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.