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Haberler Magazin İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci’nin eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı dizide bile rol almışlar...

İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci’nin eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı dizide bile rol almışlar...

İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci'nin eşi de oyuncu çıktı! Ünlü oyuncu Salih Bademci, başrolünü Özge Özpirinçci ile paylaştığı İlk ve Son dizisiyle gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı Salih Bademci'nin özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Oyuncunun özellikle, eşi merak konusu oldu. Bademci hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Salih Bademci'nin bir dönem aynı dizide rol aldığı kendisi gibi oyuncu olan eşi...

25.08.2021 20:12 - Son Güncelleme: 25.08.2021 20:12
İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci’nin eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı dizide bile rol almışlar...

Başrolünü Özge Özpirinçci ile paylaştığı İlk ve Son dizisiyle gündeme gelen Salih Bademci'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci’nin eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı dizide bile rol almışlar...

Oyuncunun özellikle, eşi merak konusu oldu. Bademci hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci’nin eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı dizide bile rol almışlar...

İşte Salih Bademci başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci’nin eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı dizide bile rol almışlar...

BUĞRA GÜLSOY

İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci’nin eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı dizide bile rol almışlar...

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ

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