İlk görüşte aşk! Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın 18 yıllık eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Meğer oğlunun annesi...

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Merve Dizdar, Melike Güner gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın 18 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyan şaşıp kaldı. Bir İstanbul Masalı dizisinin yıldız ismiyle yıllar önce evlenen ve bir oğlu olan Falay'ın bir röportajında eşi hakkında söyledikleri ise tekrar gündeme geldi. İşte Barış Falay'ın kendisi gibi oyuncu eşi ve tanışma hikayeleri...