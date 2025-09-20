PODCAST CANLI YAYIN

İlk görüşte aşık olup 28 yıl süren ayrılığın ardından evlendiler! Mazhar Alanson o şarkıyı meğer Biricik Suden için yazmış...

Gençlik yıllarında küçük bir mekanda başlayan ilk görüşte aşk, tam 28 yıl sonra Amsterdam havalimanında beklenmedik bir karşılaşmayla yeniden alevlendi. Biricik Suden, Mazhar Alanson ile tanışma hikayesini anlattı. Kendisi içi yazdığı o şarkıyı ilk kez itiraf etti. İşte 22 senedir evli olan Mazhar Alanson ile Biricik Suden'in filmleri aratmayan aşk hikayesi...

Gençlik yıllarında küçük bir mekanda başlayan ilk görüşte aşk, tam 28 yıl sonra Amsterdam havalimanında beklenmedik bir karşılaşmayla yeniden alevlendi!

62 yaşındaki Biricik Suden, "Sormazsam Olmaz" programına konuk olarak hayatından özel anıları paylaştı. Ünlü isim, 22 yıldır evli olduğu Mazhar Alanson ile tanışma hikayesini samimi bir dille anlatırken, Alanson'un kendisi içi yazdığı o şarkıyı ilk kez itiraf etti.

22 yıldır Mazhar Alanson ile evli olan Biricik Suden, eşiyle ilk tanışma anını şöyle anlattı: "İlk görüşte aşk sanırım. 16 yaşındaydım. Bir gün İzzet Öz ile MFÖ konserine gittik. O zaman çok tanınmıyorlardı. Beşiktaş'ta küçük bir mekanda çalıyorlardı.

Ben kapıdan içeri girince konser başlamıştı. O dönem punk tarzında takılıyorum. Sahnede bir baktım punk bir adam. Saç, baş, gözler boyanmış. Kulaklar küpeli, altında parlak pembe bir tayt var. Heyecanla şarkısını söylüyor. İki bacağını açarak zıplıyor. 'İzzet bu ne' dedim. 'Konser bitince tanıştıracağım seni' dedi.

Konser bitti, kulise girdik ve Mazhar'la ilk orada tanıştık. Hayran oldum. Saçlarıma dokunmak için elini kanattı. Böyle flört başladı. Sonra ayrıldık. 28 yıl sonra Amsterdam'da havalimanında karşılaştık ve tekrardan birlikte olduk"

Ünlü isim, Mahzar Alanson'un söylediği "Hep Yaşın 19" şarkısının da kendisine yazıldığını açıkladı.

ÜNLÜLERİN TANIŞMA HİKAYELERİ

Biricik Suden'in açıklamalarının ardından ünlü çiftlerin tanışma hikayeleri tekrar gündeme geldi. Peki düğünlerinden bebek heyecanlarına hatta kimisinin boşanmalarına tanık olduğumuz ünlülerin aşkları nasıl başladı? İşte ünlü çiftlerin birbirinden ilginç tanışma hikayeleri...

LİSE AŞKINA 20 YIL SONRA KAVUŞTU

2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturan Sibel Taşçıoğlu'nun eşiyle tanışma hikayesi oldukça ilgi çekici. Lise aşkına 20 yıl sonra kavuşan Sibel Taşçıoğlu, konuk olduğu bir programda eşiyle aşk serüvenin şöyle anlattı: "Biz lisedeyken flört durumumuz vardı. Aşk yaşıyorduk. Herkes bir hayat yolu çizdi kendine. Ben İstanbul'a geldim. Öylelikle koptu bir şeyler. İyi ki de kopmuş. O zamandan bu zamana muhtemelen taşıyamazdık"

Yıllar sonra lise aşkına kavuşan Taşçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Araya 20 yıl girdi. Meğerse 6 yıldır İstanbul'da yan sokağımda oturuyormuş. Sosyal medyada kız kardeşini gördüm. Oradan mesaj ve böyle oldu. Biz lisede beraberken 'ne kadar güzel bir soyadı var' diye düşünüp 'İnşallah ilerde evleniriz benim de soyadım öyle olur' demiştim"

GÖRÜNCE AKLI UÇTU!

Beren Saat ve Kenan Doğulu 2012 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2014'te hayatlarını birleştirdi. Nikahtan yıllar sonra ise Doğulu tanışma hikayelerini anlattı: "Benim evimdeki bir yılbaşı yemeğinde tanıştık. Ortak bir dostumuz sayesinde... Planlanmamış bir buluşmaydı. Beren'i beğenmemek mümkün değil. Hakkında ne zaman konuşulsa onu tanısan da tanımasan da insanı heyecanlandıran bir dünya duruşu var. Ama aklımda öyle bir şey yoktu.

Tabii tanıdıktan sonra bambaşka... Beren'le tanıştığım an 'âşıklık sistemim' tamamen çöktü, hatlarım kilitlendi. Aklım uçtu!"

FİLMLERE KONU OLACAK EVLİLİK HİKAYESİ!

18 Aralık 2012 tarihinde evlenen Alper Kul ile Aylin Kontente, İnsanlar Alemi kadrosunda tanıştı. Aylin Kontente'yi görür görmez etkilenen Alper Kul "Bu kız çok güzel. Acaba nasıl biri? Çıktığı var mı? Hemen bunları öğreneyim" dedi ve harekete geçti. Kul, 2 hafta sonra da Aylin Kontente'nin karşısına geçip "Biz seninle evleneceğiz" dedi.

Bununla da yetinmeyen Alper Kul tatil ve evlilik planları yapmaya başlayıp bunu Aylin Kontente ile paylaştı. Bir hayli şaşıran Aylin Kontente ise karşısındakinin deli olduğunu düşündü. Ancak ikili aylar sonra nikah masasına oturdu.

İlk görüşte aşık olan Alper Kul verdiği bir röportajda o günlerle ilgili "Şöyle bir önümden geçti. Ertesi gün niyetimi belli ettim. Bir ay sonra çıkmaya başladık. Dokuz ay sonra evlendik" ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDU BAMBAŞKA BİR ÜLKEDE YENİ HAYAT KURDU

İtalyan şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile 2012-2021 yılları arasında evli kaldı ve Tibet adında bir oğlu oldu.

Oğlunun annesine aşık olup Türkiye'de kalmaya karar veren Zanna, evli olduğu dönemde verdiği bir röportajda eşiyle tanışma sürecini şöyle anlattı: "Türkiye'ye arkadaşım çağırmıştı. Son gecemde beni Asmalımescit'te fasıla götürdü. Bağırarak şarkılar söylüyorduk, 'Ah İstanbul, İstanbul...' O sırada masaya bir kız arkadaşı geldi. Eveeet. Gördüğüm an ne güzel bir kız dedim. Gözleri, saçları, davranışları... İtalyan'ım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım. Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, 'Tam fındık gibiydi'. Beni çok etkiledi. Fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik.

Sabaha karşı otelime gitmek için evden çıktım. Baktım param yok. Bankamatik buldum. Kartı koydum, yuttu. Param olmadığı için, arkadaşımın evine geri döndüm. İşte, Tuğçe bana orada yardım etti. Başka bir sorun olursa diye telefon numarasını da verdi. Öyle bağlantı kurmuş olduk. 1.5 sene uzaktan sevgili olduk. Birkaç kere ben Türkiye'ye geldim, bazen de o yanıma geldi.

O zamanlar, 'Evleneceğiz, bir çocuğumuz ve bir köpeğimiz olacak' demiştim. Sözümü tuttum. Eyfel Kulesi'nde evlilik teklifi"

SETTE TANIŞIP 30 DAKİKADA AŞIK OLDU!

2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenen üç çocuk babası Mehmet Günsür'ün eşiyle tanışma hikayesi de "Film gibi" dedirtti. Bir röportajında eşi ile tanışma hikayesinden ve o an hissettiği duygulardan bahseden Günsür, 30 dakika içinde eşine sırılsıklam aşık olduğunu dile getirdi.

Mehmet Günsür, şu ifadeleri kullandı: "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı, aşk devam ediyor"

TELEVİZYONDA GÖRDÜ NİKAH MASASINA OTURDU

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp bambaşka bir hayat kurdu. Ünlü isim eşiyle tanışma hikayesini de bir röportajında şöyle anlattı: "İzzet bir dönem işleri için Moskova'da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermişler. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan 'Aşk Oyunu' dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı...

Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş 'Nasıl ulaşabilirim' diye, ortak tanıdık çıkmamış.

Dizi kalkınca ben 'Doktorlar' kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul'a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki 'Oğlum bak bu 'Doktorlar' dizisi bizim hastanede çekiliyor.' İzzet bakıyor, beni görüyor. 'Ben de bu kızı arıyordum' diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz"