İlk görüşte aşık olup 28 yıl süren ayrılığın ardından evlendiler! Mazhar Alanson o şarkıyı meğer Biricik Suden için yazmış...

İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDU BAMBAŞKA BİR ÜLKEDE YENİ HAYAT KURDU

İtalyan şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile 2012-2021 yılları arasında evli kaldı ve Tibet adında bir oğlu oldu.

Oğlunun annesine aşık olup Türkiye'de kalmaya karar veren Zanna, evli olduğu dönemde verdiği bir röportajda eşiyle tanışma sürecini şöyle anlattı: "Türkiye'ye arkadaşım çağırmıştı. Son gecemde beni Asmalımescit'te fasıla götürdü. Bağırarak şarkılar söylüyorduk, 'Ah İstanbul, İstanbul...' O sırada masaya bir kız arkadaşı geldi. Eveeet. Gördüğüm an ne güzel bir kız dedim. Gözleri, saçları, davranışları... İtalyan'ım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım. Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, 'Tam fındık gibiydi'. Beni çok etkiledi. Fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik.