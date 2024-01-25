İlk cinsel deneyimini anlatan Nazlı Bulum’a tepki yağdı! “Utanç verici! Edepsizlik...” Kendini savunmaya kalkınca da ortalık karıştı

Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un başrolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteriyle tanınan Nazlı Bulum, ilk cinsel deneyimini anlatarak herkesi şoke etti. Anlattıklarıyla tepki çeken Bulum için "Utanç verici!", "Tek kelimeyle edepsizlik", "Bu kadar terbiyesizlik olmaz" yorumları yapıldı. Gelen eleştirilerin ardından yeni bir açıklamada bulunan Bulum, kendini savunma şekliyle bir kez daha tepki çekti. İşte detaylar...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteriyle tanınan Nazlı Bulum, son olarak katıldığı bir programda cinsel hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündem oldu.
Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, başına gelen olaydan sonra doğrudan annesinden yardım istediğini ve annesinin verdiği tepkiyle onu nasıl sakinleştirdiğini anlattı.
Bulum, şu ifadeleri kullandı:
"İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu.