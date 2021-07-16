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İlhan Şen bu gerçekle şaşırttı sandığımızdan başkaymış! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen bakın aslen nereliymiş

33 yaşındaki İlhan Şen genç kızların yeni gözdesi oldu çıktı. İlhan şen ilk olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol oynadığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Şahin Tepesi, Ramo ve Seni Çok Bekledim adlı dizilerde rol aldı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitiren İlhan Şen, 2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Şimdilerde oyunculul yapan İlhan Şen'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu ve merak edenlerin aldıkları yanıt herkesi şaşırttı. İşte başta İlhan Şen olmak üzere ünlülerin memleketleri.

16.07.2021 08:54 - Son Güncelleme: 16.07.2021 08:55
İlhan Şen bu gerçekle şaşırttı sandığımızdan başkaymış! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen bakın aslen nereliymiş

Karizmatikliği ile dikkat çeken, genç kızların yeni sevgilisi İlhan Şen son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. İlhan Şen hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise memleketi oldu. Bakın İlhan Şen aslen nereli çıktı. İşte başta İlhan Şen olmak üzere ünlülerin memleketleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlhan Şen bu gerçekle şaşırttı sandığımızdan başkaymış! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen bakın aslen nereliymiş

Burak Özçivit - Gaziantep

İlhan Şen bu gerçekle şaşırttı sandığımızdan başkaymış! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen bakın aslen nereliymiş

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

İlhan Şen bu gerçekle şaşırttı sandığımızdan başkaymış! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen bakın aslen nereliymiş

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

İlhan Şen bu gerçekle şaşırttı sandığımızdan başkaymış! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen bakın aslen nereliymiş

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara