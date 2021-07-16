İlhan Şen bu gerçekle şaşırttı sandığımızdan başkaymış! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen bakın aslen nereliymiş

Karizmatikliği ile dikkat çeken, genç kızların yeni sevgilisi İlhan Şen son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. İlhan Şen hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise memleketi oldu. Bakın İlhan Şen aslen nereli çıktı. İşte başta İlhan Şen olmak üzere ünlülerin memleketleri.