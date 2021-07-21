İlayda Alişan’dan duygusal paylaşım! Vefat eden annesinin fotoğrafını paylaştı benzerlikleri dikkat çekti takipçilerinden yorum yağdı

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, verdiği bir röportajda "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna verdiği cevapla yürek burkmuştu. Alişan, söz konusu soruya "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir" şeklinde karşılık vermişti.