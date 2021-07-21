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İlayda Alişan’dan duygusal paylaşım! Vefat eden annesinin fotoğrafını paylaştı benzerlikleri dikkat çekti takipçilerinden yorum yağdı

İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım! Çukur dizisi ile yıldızı parlayan ve son olarak Masumiyet'te rol alan İlayda Alişan, verdiği bir röportajda annesinin yıllar önce vefat ettiğini açıklamıştı. Çok küçük yaşta anne acısı yaşan Alişan, sosyal medya hesabında duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, annesinin siyah-beyaz bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Oyuncunun hayranları ise paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü isme destek mesajları yağdırdı. Öte yandan anne-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı...

21.07.2021 23:03 - Son Güncelleme: 21.07.2021 23:03
İlayda Alişan’dan duygusal paylaşım! Vefat eden annesinin fotoğrafını paylaştı benzerlikleri dikkat çekti takipçilerinden yorum yağdı

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, verdiği bir röportajda "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna verdiği cevapla yürek burkmuştu. Alişan, söz konusu soruya "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir" şeklinde karşılık vermişti.

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İlayda Alişan’dan duygusal paylaşım! Vefat eden annesinin fotoğrafını paylaştı benzerlikleri dikkat çekti takipçilerinden yorum yağdı

Çok küçük yaşta anne acısı yaşan Alişan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı. Sosyal medya hesabında duygu yüklü bir paylaşımda bulunan Alişan, annesinin siyah-beyaz bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

İlayda Alişan’dan duygusal paylaşım! Vefat eden annesinin fotoğrafını paylaştı benzerlikleri dikkat çekti takipçilerinden yorum yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü isme destek mesajları yağdırdı.

İlayda Alişan’dan duygusal paylaşım! Vefat eden annesinin fotoğrafını paylaştı benzerlikleri dikkat çekti takipçilerinden yorum yağdı

Takipçileri, Alişan'a "Eminim seninle gurur duyuyordur" yorumunda bulundu. Öte yandan İlayda Alişan'ın annesine olan benzerliği de çok konuşuldu. Anne-kız benzerliği hakkında "Güzelliğini annenden almışsın", "Çok benziyorsunuz" yorumları yapıldı.

İlayda Alişan’dan duygusal paylaşım! Vefat eden annesinin fotoğrafını paylaştı benzerlikleri dikkat çekti takipçilerinden yorum yağdı

İşte başta İlayda Alişan olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...