İlayda Alişan’dan cüretkar paylaşım! Mavi bikinisiyle sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

İlayda Alişan'dan cüretkar paylaşım! Masumiyet dizisinde birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile bir süre önce aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Alişan'ın şezlongda sere serpe uzanarak verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan ünlü oyuncunun makyajsız hali de dikkat çekti. İşte İlayda Alişan'ın çok konuşulan o pozu…

03.07.2021 01:48 - Son Güncelleme: 03.07.2021 01:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





