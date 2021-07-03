İlayda Alişan’dan cüretkar paylaşım! Mavi bikinisiyle sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı
İlayda Alişan'dan cüretkar paylaşım! Masumiyet dizisinde birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile bir süre önce aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Alişan'ın şezlongda sere serpe uzanarak verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan ünlü oyuncunun makyajsız hali de dikkat çekti. İşte İlayda Alişan'ın çok konuşulan o pozu…
03.07.2021 01:48
- Son Güncelleme: 03.07.2021 01:48
Masumiyet dizisinde birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile bir süre önce aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Alişan'ın şezlongda sere serpe uzanarak verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın düzgün fiziğine övgü yağdırırken bazıları fotoğrafı fazla iddialı bularak eleştirdi.
Sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın bir röportajında söylediği "İşimle gündeme gelmek istiyorum" sözlerine işaret ederek "Bu pozlarla zor", "Bu hareketleri işini gölgede bırakır" yorumlarında bulundu.