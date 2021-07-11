İlayda Alişan bikinisi ile şov yaptı Serkay Tütüncü’den yorum gecikmedi! Bakın sevgilisinin iddialı pozuna nasıl karşılık verdi

İlayda Alişan bikinisi ile şov yaptı Serkay Tütüncü'den yorum gecikmedi! Masumiyet dizisinde birlikte rol alan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın, yapımın final yapmasının ardından aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiften İlayda Alişan, bikinisi ile kayalıkta verdiği bir pozla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi Serkay Tütüncü ise Alişan'ın paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte İlayda Alişan'ın iddialı pozu ve Serkay Tütüncü'nün dikkat çeken o yorumu…

11.07.2021 00:50 - Son Güncelleme: 11.07.2021 00:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





