İkizlerini kucağına alan Seray Sever’in son haline bakın! Tişörtünü çekiştirip karnını gösterdi! Doğumhane paylaşımı dikkat çekti
İkizlerini kucağına alan Seray Sever'in son haline bakın! 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, 19 Nisan'da ikiz kızları Sofia ve Alya dünyaya getirdi. Bir röportajında "Sofia yanımda, Alya kuvözde" bebekleri hakkında bilgi veren ve yaşadıklarını anlatan Sever, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sever ilk olarak doğumhanede çekilen karenin de yer aldığı bir paylaşımda bulundu ve ardından son halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ikiz annesi Seray Sever'in son hali ve doğumhane fotoğrafının da yer aldığı o paylaşımı...
10.05.2022 00:14 - Son Güncelleme: 10.05.2022 00:25
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu.
"DOĞUM HEYECANI SARMIŞTI"
Çiçeği burnunda anne Sever, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Sever, ilk olarak doğumhanede çekilen karenin de yer aldığı bir fotoğraf serisini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Duygularımı nasıl ifade edebilirim bilemiyorum, sanırım kelimeler yetersiz kalıyor. Bu görüntülerden bazıları bana da sürpriz oldu çünkü o sırada sanırım doğum heyecanı sarmıştı ve de erken gelen bebeklerimin telaşı.