İkizlerini kucağına alan Seray Sever’in son haline bakın! Tişörtünü çekiştirip karnını gösterdi! Doğumhane paylaşımı dikkat çekti

"DOĞUM HEYECANI SARMIŞTI"

Çiçeği burnunda anne Sever, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Sever, ilk olarak doğumhanede çekilen karenin de yer aldığı bir fotoğraf serisini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Duygularımı nasıl ifade edebilirim bilemiyorum, sanırım kelimeler yetersiz kalıyor. Bu görüntülerden bazıları bana da sürpriz oldu çünkü o sırada sanırım doğum heyecanı sarmıştı ve de erken gelen bebeklerimin telaşı.