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İkizlerini kucağına alan Seray Sever’in son haline bakın! Tişörtünü çekiştirip karnını gösterdi! Doğumhane paylaşımı dikkat çekti

İkizlerini kucağına alan Seray Sever'in son haline bakın! 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, 19 Nisan'da ikiz kızları Sofia ve Alya dünyaya getirdi. Bir röportajında "Sofia yanımda, Alya kuvözde" bebekleri hakkında bilgi veren ve yaşadıklarını anlatan Sever, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sever ilk olarak doğumhanede çekilen karenin de yer aldığı bir paylaşımda bulundu ve ardından son halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ikiz annesi Seray Sever'in son hali ve doğumhane fotoğrafının da yer aldığı o paylaşımı...

10.05.2022 00:14 - Son Güncelleme: 10.05.2022 00:25
İkizlerini kucağına alan Seray Sever’in son haline bakın! Tişörtünü çekiştirip karnını gösterdi! Doğumhane paylaşımı dikkat çekti

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu.

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İkizlerini kucağına alan Seray Sever’in son haline bakın! Tişörtünü çekiştirip karnını gösterdi! Doğumhane paylaşımı dikkat çekti

Son olarak Doya Doya Moda programında yer alan Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" demişti.

İkizlerini kucağına alan Seray Sever’in son haline bakın! Tişörtünü çekiştirip karnını gösterdi! Doğumhane paylaşımı dikkat çekti

Hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda paylaşımlarla sık sık gündem olan Sever, 19 Nisan'da kızları Sofia ve Alya'ya kavuşmuştu.

İkizlerini kucağına alan Seray Sever’in son haline bakın! Tişörtünü çekiştirip karnını gösterdi! Doğumhane paylaşımı dikkat çekti

Ünlü sunucu, doğum sonrası verdiği bir röportajda ise Sofia'nın yanında Alya'nın ise kuvözde olduğunu söylemişti.

İkizlerini kucağına alan Seray Sever’in son haline bakın! Tişörtünü çekiştirip karnını gösterdi! Doğumhane paylaşımı dikkat çekti

"DOĞUM HEYECANI SARMIŞTI"
Çiçeği burnunda anne Sever, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Sever, ilk olarak doğumhanede çekilen karenin de yer aldığı bir fotoğraf serisini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Duygularımı nasıl ifade edebilirim bilemiyorum, sanırım kelimeler yetersiz kalıyor. Bu görüntülerden bazıları bana da sürpriz oldu çünkü o sırada sanırım doğum heyecanı sarmıştı ve de erken gelen bebeklerimin telaşı.

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