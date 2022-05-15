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İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! Çiçeği burnunda anneden beklenen açıklama! “Sofia yanımda Alya kuvözde” demişti

İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, geçen Aralık ayında ikiz bebeklerine hamile olduğunu açıklamıştı. Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da da ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Sever, doğumdan sonra yaptığı açıklamada ise "Sofia yanımda Alya kuvözde" demişti. Çiçeği burnunda anne Seray Sever, yeni bir açıklamada bulundu. Bebekleriyle ilkleri yaşayan ünlü sunucu, kendisinin ve ikizlerinin sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

15.05.2022 15:27 - Son Güncelleme: 15.05.2022 15:27
İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! Çiçeği burnunda anneden beklenen açıklama! “Sofia yanımda Alya kuvözde” demişti

Son olarak Doya Doya Moda yarışmasında yer alan ünlü sunucu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine girmişti.

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İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! Çiçeği burnunda anneden beklenen açıklama! “Sofia yanımda Alya kuvözde” demişti

Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu.

İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! Çiçeği burnunda anneden beklenen açıklama! “Sofia yanımda Alya kuvözde” demişti

Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" demişti.

İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! Çiçeği burnunda anneden beklenen açıklama! “Sofia yanımda Alya kuvözde” demişti

Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı.

İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! Çiçeği burnunda anneden beklenen açıklama! “Sofia yanımda Alya kuvözde” demişti

Ancak Sever, doğumdan sonra yaptığı açıklamada Sofia'nın yanında Alya'nın ise kuvözde olduğunu söyledi.

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