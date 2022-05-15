İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! Çiçeği burnunda anneden beklenen açıklama! “Sofia yanımda Alya kuvözde” demişti
İkizlerini kucağına alan Seray Sever ilkleri yaşadı! 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, geçen Aralık ayında ikiz bebeklerine hamile olduğunu açıklamıştı. Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da da ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Sever, doğumdan sonra yaptığı açıklamada ise "Sofia yanımda Alya kuvözde" demişti. Çiçeği burnunda anne Seray Sever, yeni bir açıklamada bulundu. Bebekleriyle ilkleri yaşayan ünlü sunucu, kendisinin ve ikizlerinin sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
15.05.2022 15:27 - Son Güncelleme: 15.05.2022 15:27
Son olarak Doya Doya Moda yarışmasında yer alan ünlü sunucu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine girmişti.