İkizlerine hamile olan Seray Sever’in son haline bakın! Yatak odasından paylaştı sosyal medyayı salladı ‘Bu nasıl güzellik’
İkizlerine hamile olan Seray Sever'in son haline bakın! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçen haftalarda 4 aylık hamile olduğunu ve iki bebek beklediğini duyurmuştu. Sever, yılbaşı akşamı ise ilk kez karnı burnunda pozlarını yayınlamıştı. Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, yeni bir paylaşımda bulunarak son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Sever'in paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu nasıl güzellik", "Hamilelik sana çok yakıştı" yorumlarında bulundu. İşte Seray Sever'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
21.01.2022 18:56
- Son Güncelleme: 21.01.2022 18:56
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.
Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, geçen haftalarda 4 aylık hamile olduğunu ve iki bebek beklediğini duyurmuştu.
KARNI BURNUNDA İLK POZ!
Seray Sever, yılbaşı akşamı ise kural bozarak sosyal medya hesabında ilk kez karnı burnunda pozlarını yayınlamıştı.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Seray Sever, yeni bir paylaşımda bulunarak son halini takipçilerinin beğenisine sundu.