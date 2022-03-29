İkizlerine 7 aylık hamile olan Seray Sever’in son haline bakın imaj tazeledi! Karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyayı salladı
İkizlerine 7 aylık hamile olan Seray Sever'in son haline bakın imaj tazeledi! Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçen aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu. İmaj tazeleyen Seray Sever, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarına yenilerine ekleyerek son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Karnı burnunda pozlarını yayınlayan Sever'in son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte Seray Sever'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
29.03.2022 21:06 - Son Güncelleme: 29.03.2022 21:17
2018 yılında nikah masasına oturduğu Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, geçen aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu.
İmaj tazeleyen Seray Sever, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarına yenilerine ekleyerek son halini takipçilerinin beğenisine sundu.