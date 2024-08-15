İkiz gibi benzeyen 63 isim! Ünlülerin benzerlerine bakın! Fahriye Evcen, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya...

Hollywood dünyası, birbirinden ünlü simalarla dolu. Ancak bazı ünlüler var ki, birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Bu benzerlikler öylesine şaşırtıcı ki, "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünü doğrular nitelikte. Hayranları tarafından sık sık karıştırılan bu ünlü isimler, adeta birbirlerinin ikizi gibi görünüyor. İşte, birbirine tıpatıp benzeyen ve ikiz sanılacak ünlülerin listesi...
Hollywood'da bazı ünlüler var ki, dış görünüşleriyle birbirlerine tıpatıp benziyor. İzleyiciler, bu ünlü isimleri birbirinden ayırt etmekte zorlanıyor. "İnsanlar çift yaratılmıştır" deyimini haklı çıkaran bu ünlü çiftler, sosyal medyada da sıkça konuşuluyor. Kimi zaman filmlerde ya da kırmızı halıda birbirine karıştırılan bu ünlülerin şaşırtıcı benzerlikleri, dikkat çekmeye devam ediyor. İşte, birbirine ikiz kadar benzeyen ünlülerin etkileyici listesi...
Beren Saat / Sofia Rudyeva
Kofi Annan / Morgan Freeman