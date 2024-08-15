İkiz gibi benzeyen 63 isim! Ünlülerin benzerlerine bakın! Fahriye Evcen, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya...

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Hollywood'da bazı ünlüler var ki, dış görünüşleriyle birbirlerine tıpatıp benziyor. İzleyiciler, bu ünlü isimleri birbirinden ayırt etmekte zorlanıyor. "İnsanlar çift yaratılmıştır" deyimini haklı çıkaran bu ünlü çiftler, sosyal medyada da sıkça konuşuluyor. Kimi zaman filmlerde ya da kırmızı halıda birbirine karıştırılan bu ünlülerin şaşırtıcı benzerlikleri, dikkat çekmeye devam ediyor. İşte, birbirine ikiz kadar benzeyen ünlülerin etkileyici listesi...