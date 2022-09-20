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Haberler Magazin İkiz annesi Seray Sever’den kahreden paylaşım! Sosyal medyadan mesaj yağdı! Her satırı yürek yaktı: “Huzur içinde yat...”

İkiz annesi Seray Sever’den kahreden paylaşım! Sosyal medyadan mesaj yağdı! Her satırı yürek yaktı: “Huzur içinde yat...”

Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçen nisan ayında Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına almıştı. Ancak Sever, doğuma günler kala babasının acı haberiyle sarsılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Seray Sever'in babası Eral Sever, koronovirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucu, bugün babası Eral Sever'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve her satırıyla yürek sızlattı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...

20.09.2022 01:48 - Son Güncelleme: 20.09.2022 01:48
İkiz annesi Seray Sever’den kahreden paylaşım! Sosyal medyadan mesaj yağdı! Her satırı yürek yaktı: “Huzur içinde yat...”

Ünlü oyuncu Seray Sever'in geçtiğimiz aylarda Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

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İkiz annesi Seray Sever’den kahreden paylaşım! Sosyal medyadan mesaj yağdı! Her satırı yürek yaktı: “Huzur içinde yat...”

O dönem ikiz bebeklerine hamile olan Sever, doğuma günler kala babasının acı haberiyle sarsılmıştı.

İkiz annesi Seray Sever’den kahreden paylaşım! Sosyal medyadan mesaj yağdı! Her satırı yürek yaktı: “Huzur içinde yat...”

Ünlü sunucu, bugün babası Eral Sever'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve her satırıyla yürek sızlattı.

İkiz annesi Seray Sever’den kahreden paylaşım! Sosyal medyadan mesaj yağdı! Her satırı yürek yaktı: “Huzur içinde yat...”

Babası Eral Sever ile bir fotoğrafını yayınlayan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kucağına almanı...

İkiz annesi Seray Sever’den kahreden paylaşım! Sosyal medyadan mesaj yağdı! Her satırı yürek yaktı: “Huzur içinde yat...”

Senin gibi muhteşem bir dedeyi tanımalarını şefkatini hissetmelerini... Canım yanıyor, seni çok özlüyorum. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda... Huzur içinde yat. Bizi izlediğini biliyorum. Sen benim en kıymetlimsin"

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