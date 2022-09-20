İkiz annesi Seray Sever’den kahreden paylaşım! Sosyal medyadan mesaj yağdı! Her satırı yürek yaktı: “Huzur içinde yat...”
Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçen nisan ayında Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına almıştı. Ancak Sever, doğuma günler kala babasının acı haberiyle sarsılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Seray Sever'in babası Eral Sever, koronovirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucu, bugün babası Eral Sever'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve her satırıyla yürek sızlattı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
20.09.2022 01:48 - Son Güncelleme: 20.09.2022 01:48
Ünlü oyuncu Seray Sever'in geçtiğimiz aylarda Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.
Ünlü sunucu, bugün babası Eral Sever'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve her satırıyla yürek sızlattı.
Babası Eral Sever ile bir fotoğrafını yayınlayan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kucağına almanı...