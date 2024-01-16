İkinci vaka Gökhan Özen "Hiç mi arkadaşları yok bunların ya!" Gökhan Özen'in son hali şok dalga yarattı elmacık kemikleri olay oldu

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpek balıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Bu kaybolmanın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Özen, Türkiye'ye geri döndü. Önceki akşam bir galaya katılan Özen görenleri şaşkına çevirdi. Nedeni ise yüzünün hali...