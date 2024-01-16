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İkinci vaka Gökhan Özen "Hiç mi arkadaşları yok bunların ya!" Gökhan Özen'in son hali şok dalga yarattı elmacık kemikleri olay oldu

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpek balıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Bu kaybolmanın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Özen, Türkiye'ye geri döndü. Önceki akşam bir galaya katılan Özen görenleri şaşkına çevirdi. Nedeni ise yüzünün hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 10:00 Güncelleme 16 Ocak 2024, 10:05
İkinci vaka Gökhan Özen Hiç mi arkadaşları yok bunların ya! Gökhan Özen’in son hali şok dalga yarattı elmacık kemikleri olay oldu 1

Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen'in yüzüne ne oldu?

İkinci vaka Gökhan Özen Hiç mi arkadaşları yok bunların ya! Gökhan Özen’in son hali şok dalga yarattı elmacık kemikleri olay oldu 2

Özen özellikle de Kıbrıs'ta jet ski ile açıldıktan sonra kaybolmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İkinci vaka Gökhan Özen Hiç mi arkadaşları yok bunların ya! Gökhan Özen’in son hali şok dalga yarattı elmacık kemikleri olay oldu 3

Gökhan Özen ve arkadaşı Serkan Kula, denizden tam 13.5 açıktaki uluslararası sularda bulunmuştu. Özen sonrasın yaptığı basın toplantısında "14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu" iddia etmişti.

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