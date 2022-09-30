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Haberler Magazin İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Bodrum'daki yeni evleri parmak ısırttı! Fahriye'nin karnı iyice büyümüş

İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Bodrum'daki yeni evleri parmak ısırttı! Fahriye'nin karnı iyice büyümüş

Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Bir yandan ikinci bebek heyecanını yaşayan çift diğer bir yandan da asılsız iddialarla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yollarını ayırdığı iddiaları kısa sürede magazin basınında yer almış sonrasında da Burak Özçivit'ten açıklama gelmişti. Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam eden Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü çift, Bodrum'da satın aldıkları evin iç mekan dekorasyonu için görüşme yaptı. Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı da dikkat çekti.

30.09.2022 10:04 - Son Güncelleme: 30.09.2022 10:40
İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bodrum’daki yeni evleri parmak ısırttı! Fahriye’nin karnı iyice büyümüş

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.

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İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bodrum’daki yeni evleri parmak ısırttı! Fahriye’nin karnı iyice büyümüş

5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bodrum’daki yeni evleri parmak ısırttı! Fahriye’nin karnı iyice büyümüş

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bodrum’daki yeni evleri parmak ısırttı! Fahriye’nin karnı iyice büyümüş

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bodrum’daki yeni evleri parmak ısırttı! Fahriye’nin karnı iyice büyümüş

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

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