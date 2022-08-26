İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu 'vatan millete hayırlı olsun...'
Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Bir yandan ikinci bebek heyecanını yaşayan çift diğer bir yandan da asılsız iddialarla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yollarını ayırdığı iddiaları kısa sürede magazin basının yer almış sonrasında da Burak Özçivit'ten açıklama gelmişti. Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam eden Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit çiftinden sürpriz haberler var. İddialara göre bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İşte detaylar...
26.08.2022 16:12 - Son Güncelleme: 26.08.2022 16:12
"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"
Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.