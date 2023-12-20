İkinci kez anne olan İpek Açar’dan minik bebeğiyle ilk paylaşım! Ünlüler yorum yağdırdı: Defne Samyeli, Yonca Evcimik, Petek Dinçöz…

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar'dan müjdeli haber geldi. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen Açar, 14 Aralık Perşembe günü oğlu Ömer Alp'i kucağına aldı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Açar'dan minik bebeğiyle ilk paylaşım da geldi. Çiçeği burnunda anne Açar'ın paylaşımına ünlü isimler yorum yağdırdı. İşte o paylaşım...
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019'da müzisyen Alper Kömürcü ile evlendi.
3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunan ünlü çift, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar, hamile olduğunu öğrenmişti.
Alper Kömürcü ile İpek Açar, 14 Aralık Perşembe günü Ömer Alp adını verdiği oğlunu kucağına aldı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Açar'dan minik bebeğiyle ilk paylaşım da geldi.