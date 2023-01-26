İkinci çocuk kime benziyor Sinem Kobal açıkladı "Lalin bana Leyla da..." Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Kızlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Sinem Kobal önceki akşam basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve kızları Leyla ile Lalin'in kime benzediğini açıkladı.
26.01.2023 09:50 - Son Güncelleme: 26.01.2023 09:55
İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında yayınlanan Dadı dizisi ile yaşayan Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Selena ile hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncu, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
7 ay önce ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.