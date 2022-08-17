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Haberler Magazin İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Ben hep üç çocuk olsun istedim” diyen Burcu...

İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Ben hep üç çocuk olsun istedim” diyen Burcu...

Sunuculuk ile başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Burcu Kara, oyunculuk dersleri almaya başladıktan kısa bir süre sonra 'Haziran Gecesi adlı dizide Duygu karakteriyle rol aldı. Romantik Komedi, Tatar Ramazan, Maskeli Balo gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile dünyaevine giren oyuncu, son olarak ikinci bebeğine hamile olduğu yönündeki haberlerle gündeme geldi. Bebek müjdesiyle hayranlarını sevindiren Kara cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir röportajında "Ben hep üç çocuk olsun istedim" diyen ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. İşte detaylar...

17.08.2022 18:42 - Son Güncelleme: 17.08.2022 18:42
İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Ben hep üç çocuk olsun istedim” diyen Burcu...

'Haziran Gecesi adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Burcu Kara, Romantik Komedi, Tatar Ramazan, Maskeli Balo gibi birçok yapımda rol aldı.

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İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Ben hep üç çocuk olsun istedim” diyen Burcu...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kara, 2011 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Buğra Gülsoy ile 2012'de ayrıldı.

İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Ben hep üç çocuk olsun istedim” diyen Burcu...

2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten Ali Çınar adında bir oğlu oldu.

İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Ben hep üç çocuk olsun istedim” diyen Burcu...

Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, geçen haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.

Bebek müjdesiyle hayranlarını sevindiren Kara cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Ben hep üç çocuk olsun istedim” diyen Burcu...

Bebeğinin cinsiyeti belli olan ünlü ismin bir kez daha erkek çocuk annesi olacağı öğrenildi.

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