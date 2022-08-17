İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Ben hep üç çocuk olsun istedim” diyen Burcu...
Sunuculuk ile başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Burcu Kara, oyunculuk dersleri almaya başladıktan kısa bir süre sonra 'Haziran Gecesi adlı dizide Duygu karakteriyle rol aldı. Romantik Komedi, Tatar Ramazan, Maskeli Balo gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile dünyaevine giren oyuncu, son olarak ikinci bebeğine hamile olduğu yönündeki haberlerle gündeme geldi. Bebek müjdesiyle hayranlarını sevindiren Kara cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir röportajında "Ben hep üç çocuk olsun istedim" diyen ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. İşte detaylar...
17.08.2022 18:42 - Son Güncelleme: 17.08.2022 18:42
'Haziran Gecesi adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Burcu Kara, Romantik Komedi, Tatar Ramazan, Maskeli Balo gibi birçok yapımda rol aldı.
2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten Ali Çınar adında bir oğlu oldu.