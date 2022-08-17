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Haberler Magazin İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik Leyla 3 yaşına girdi! Annesi ile benzerliği dikkat çekti

İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik Leyla 3 yaşına girdi! Annesi ile benzerliği dikkat çekti

Son olarak Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinde Leyla karakterini canlandıran Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Minik kızının 3'üncü yaş günü partisinden paylaşımda bulunana Seda Bakan'ın yayınladığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bakan'ın minik kızıyla benzerliği ise dikkat çekti. İşte Seda Bakan'ın güzeller güzeli kızı Leyla...

17.08.2022 01:44 - Son Güncelleme: 17.08.2022 01:44
İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik Leyla 3 yaşına girdi! Annesi ile benzerliği dikkat çekti

Son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisi ile izleyicileri ile buluşan Seda Bakan, performansıyla uzun süre adından söz ettirdi.

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İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik Leyla 3 yaşına girdi! Annesi ile benzerliği dikkat çekti

Ekim 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan Bakan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik Leyla 3 yaşına girdi! Annesi ile benzerliği dikkat çekti

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bakan, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik Leyla 3 yaşına girdi! Annesi ile benzerliği dikkat çekti

Ünlü oyuncu, 2019 yılında kucağına aldığı kızı Leyla'nın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik Leyla 3 yaşına girdi! Annesi ile benzerliği dikkat çekti

Minik Leyla sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi olurken anne-kızın benzerliği dikkat çekti.

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