İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik Leyla 3 yaşına girdi! Annesi ile benzerliği dikkat çekti
Son olarak Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinde Leyla karakterini canlandıran Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Minik kızının 3'üncü yaş günü partisinden paylaşımda bulunana Seda Bakan'ın yayınladığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bakan'ın minik kızıyla benzerliği ise dikkat çekti. İşte Seda Bakan'ın güzeller güzeli kızı Leyla...
17.08.2022 01:44 - Son Güncelleme: 17.08.2022 01:44
Son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisi ile izleyicileri ile buluşan Seda Bakan, performansıyla uzun süre adından söz ettirdi.