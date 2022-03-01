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Haberler Magazin İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu Demet Özdemir kayıtsız kalmadı

İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu Demet Özdemir kayıtsız kalmadı

İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey'in son haline bakın! 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçen sene Elif Özüm adını verdiği ilk bebeğini kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü şarkıcı, önceki akşam bir mekanda konser verdi. Konser için derin göğüs dekolteli mini bir elbise tercih eden Özbey, sahnede verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcıyı gören ise dönüp bir daha baktı. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Özbey'e oyuncu Demet Özdemir de kayıtsız kalmadı. İşte Merve Özbey'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...

01.03.2022 00:52 - Son Güncelleme: 01.03.2022 01:31
İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu Demet Özdemir kayıtsız kalmadı

Sesi ve güçlü yorumuyla büyük beğeni toplayan Merve Özbey, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine girmiş ve geçen sene Elif Özüm adını verdiği ilk bebeğini kucağına almıştı.

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İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu Demet Özdemir kayıtsız kalmadı

Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren Özbey'in geçen günlerde ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu Demet Özdemir kayıtsız kalmadı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, önceki akşam bir mekanda sahne aldı.

İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu Demet Özdemir kayıtsız kalmadı

Konser için derin göğüs dekolteli mini bir elbise tercih eden Özbey, sahnede verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu Demet Özdemir kayıtsız kalmadı

Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcıyı gören ise dönüp bir daha baktı. Özbey için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı.

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