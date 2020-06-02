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İkinci Bahar’ın Cennet’iydi! Devin Özgür Çınar'ı görenler hayrete düştü! O halinden eser yok...

İkinci Bahar'ın Cennet'iydi! Devin Özgür Çınar'ı görenler hayrete düştü! O halinden eser yok... Bir zamanlar tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen Atv dizisi İkinci Bahar'da canlandırdığı karakter ile yüzleri güldüren Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Yayınlandığı dönem reyting rekorlarını alt üst eden İkinci Bahar, oyuncu kadrosuyla da adından her zaman söz ettirmişti. İkinci Bahar'ın Cennet'i dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı. İşte merak edenler için Devin Özgür Çınar'ın ve diğer ünlülerin yılları içindeki değişimi...

02.06.2020 22:59 - Son Güncelleme: 02.06.2020 23:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





