İki yılda 60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son haline beğeni yağdı! Estetik itirafı çok konuşuldu 'Sarışın halimle...'
İki yılda 60 kilo vermişti! Dijital platformda yayınlanan 'Hayaller ve Hayatlar' dizisinde 'Melike' karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz gün bir davette kameralara yansıdı. 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuşan oyuncu, son haliyle beğeni toplarken estetik itirafıyla çok konuşuldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bozoğlu'nun "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' şeklindeki sözleri de dikkat çekti. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali ve çok konuşulan o açıklamaları...
'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz gün bir davette kameralara yansıdı.
'ALEYNA TİLKİ'YE BENZETİLMİŞTİM'
Ünlü oyuncu, "48 yaşındayım. Geçenlerde sarışın halimle Aleyna Tilki'ye benzetilmişim. Kız 18-19 yaşında, doğursaydım onun yaşında çocuğum olurdu. Bir marka kurdum. Nasıl kilo verdim, neler yaşadım açıp herkes baksın" dedi.
"BABAM BİLE FİLTRE KULLANIYOR"
İnsanların güzel ve bakımlı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden oyuncu, "Ev hanımları bizden daha bakımlı. Herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsa onu yapmalı bence. Instagram'da filtre kullanmayan var mı, babam bile kullanıyor. Bizler kullanınca niye olay olsun?" şeklinde konuştu.