İki yılda 60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline beğeni yağdı! Estetik itirafı çok konuşuldu ’Sarışın halimle...’

"BABAM BİLE FİLTRE KULLANIYOR"

İnsanların güzel ve bakımlı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden oyuncu, "Ev hanımları bizden daha bakımlı. Herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsa onu yapmalı bence. Instagram'da filtre kullanmayan var mı, babam bile kullanıyor. Bizler kullanınca niye olay olsun?" şeklinde konuştu.