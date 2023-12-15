"İki kocamla birlikte yaşıyorum" demişti! Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'u siz bir de böyle görün! Meğer İrem Altuğ...

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri. Dizide Ferit'le olan ilişkisiyle dikkat çeken Sultan karakterini canlandıran İrem Altuğ da konuşulan isimlerin başında geliyor. Yalı Çapkını'nın uyarlandığı kitaba göre Ferit'ten çocuğu olacak olan Sultan'a hayat veren İrem Altuğ'un eski halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...
Henüz ilkokuldayken bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçilen İrem Altuğ, takip eden günlerde ismini bir ajansa kaydetti. Çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynayan Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi.
San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitiren ünlü oyuncu, Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye'ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında, Kalp Yarası, Çukur ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, "İki kocamla birlikte yaşıyorum" ifadeleriyle bir dönem uzun süre gündem oldu.