"İki kocamla birlikte yaşıyorum" demişti! Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'u siz bir de böyle görün! Meğer İrem Altuğ...

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri. Dizide Ferit'le olan ilişkisiyle dikkat çeken Sultan karakterini canlandıran İrem Altuğ da konuşulan isimlerin başında geliyor. Yalı Çapkını'nın uyarlandığı kitaba göre Ferit'ten çocuğu olacak olan Sultan'a hayat veren İrem Altuğ'un eski halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...