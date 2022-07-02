İki çocuk annesi Tuğba Altıntop karnı burnunda pozlarını paylaştı! Rafet El Roman’ın eski eşine bakın! Son halini gören inanamadı
1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan Altıntop, 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rafet El Roman ile 2003'te boşandı. Olaylı bir şekilde yollarını ayıran ikili, velayet davalarıyla o dönem uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı. Boşanma sonrası bir süre ortalarda görünmeyen Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümüyle geri dönerek şarkıcılığa soyundu. Kariyerinin ilk yıllarının aksine şimdilerde magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren Altıntop, son paylaşımıyla gündem oldu. Kızının doğum gününe özel paylaşımlarda bulunan ünlü isim, karnı burnundaki pozlarını yıllar sonra paylaştı. Öte yandan Altıntop'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcı için "Bu sen olamazsın", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlarda bulundu. İşte Tuğba Altıntop'un dikkat çeken paylaşımı ve son hali...
02.07.2022 00:55 - Son Güncelleme: 02.07.2022 00:55
Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim alan Tuğba Altıntop'un, 1996'da Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından kariyer planını tümüyle değişti ve mankenlik yapmaya başladı.
Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Altıntop, Miss Turkey güzeli seçildiği yıl dönemin popüler isimlerinden Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan Altıntop, 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rafet El Roman ile 2003'te boşandı.
Olaylı bir şekilde yollarını ayıran Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop, boşanma davası ve velayet tartışmalarıyla uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.
Rafet El Roman boşanmanın ardından yeniden nikah masasına otururken Tuğba Altıntop, bir süre ortalarda görünmedi.