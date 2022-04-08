İki çocuk annesi Pelin Karahan’ın karın kaslarıyla yaptığı şova ilk yorum Özge Özpirinçci’den! Gören bir daha baktı “Hey yavrum heyy”
İki çocuk annesi Pelin Karahan'ın karın kaslarıyla yaptığı şov yaptı! Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden olan Kavak Yelleri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolar ve spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Karahan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kaslı vücuduyla boks yaptığı anlara ait görüntüleri yayınlayan Karahan'a ilk yorum ise meslektaşı Özge Özpirinçci'den geldi. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
08.04.2022 01:54 - Son Güncelleme: 08.04.2022 01:54
Kavak Yelleri ile yıldızı parlayan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.
Kariyeri ve özel hayatıyla dikkat çeken iki çocuk annesi Pelin Karahan, son dönemlerde özellikle verdiği kilolarla gündeme geldi.