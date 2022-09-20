İki çocuk annesi Özgü Namal’ın son haline bakın! Yeni imajı beğeni yağdı! Eşi Serdar Oral’ın kaybedince inzivaya çekilmişti...
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgü Namal, 2020 yılında kalp krizi nedeniyle vefat eden eşi Ahmet Serdar Oral'ın acı haberiyle sarsılmıştı. Eşinin vefatının ardından inzivaya çekilen Namal, son olarak başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin setinde görüntülenmişti. Şimdi ise Etiler'de kameralara yansıyan Namal'ın son hali dikkat çekti. Ünlü oyuncunun neşeli halleri ve yeni imajı hayranlarını sevindirdi. İşte Özgü Namal'ın son hali...
20.09.2022 00:19 - Son Güncelleme: 20.09.2022 00:19
Ünlü oyuncu Özgü Namal, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınmış ve büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Uzun bir süredir ekrandan ve sahnelerden uzak bir hayat süren Namal, 2020 yılında ise kalp krizi nedeniyle vefat eden eşi Ahmet Serdar Oral'ın acı haberiyle sarsılmıştı.