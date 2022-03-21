İki çocuk annesi Bengü son haliyle sosyal medyayı salladı! 3 yıl aradan sonra imaj değiştirdi gören dönüp bir daha baktı
İki çocuk annesi Bengü son haliyle sosyal medyayı salladı! Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü şarkıcı Bengü, 3 yıl aradan sonra kural bozdu. Önümüzdeki yaz için şimdiden hazırlıklara başlayan şarkıcı, saç rengini değiştirdi. Koyu renkteki saçlarını açtıran ünlü şarkıcı, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Bengü'nün paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Bengü'nün sosyal medyayı sallayan son hali...
21.03.2022 18:20 - Son Güncelleme: 21.03.2022 18:20
Ünlü şarkıcı Bengü, Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki evladı olmuştu.
Kariyerinin yanı sıra Selim Selimoğlu ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettiren Bengü, bu kez yeni imajıyla gündem oldu.