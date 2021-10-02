İkbal Gürpınar’ın oğlu Alper’i görenler ’pes’ dedi annesini boyunu çoktan geçti! Kim inanır İkbal’ın kocaman oğlu olduğuna

Üniversiteden mezun olduğu gün özgürlüğünü ilan eden İkbal Gürpınar, ailesinin karşı çıkmasına rağmen ilk evliliğini bitirdi, 1997'de boşandı. Gürpınar, makine mühendisi Burhan Karagözlü ile 1 Ekim 2004'te evlendi. İkinci evliliği 5 sene süren Gürpınar 2 Temmuz 2009'da boşandı. Gürpınar 2. eşi tasavvuf müziği sanatçısı Emre Ermiş ile 2013'de evlendi. İkili 2016'da boşanma kararı aldı.

İşte başta İkbal Gürpınar olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları